नई दिल्‍ल्‍ली. एशेज सीरीज (Ashes 2023) के दूसरे टेस्‍ट में जॉनी बेयरस्टो के आउट होने से जुड़ा विवाद खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है. इस विवाद का असर चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के प्‍लेयर्स के रिश्‍तों में भी पड़ता नजर आ रहा है. लॉर्ड्स टेस्‍ट के दौरान इंग्‍लैंड के स्‍टुअर्ट ब्रॉड की इस बारे में मैदान पर एलेक्‍स केरी से नोकझोंक भी हुई थी. वायरल हुए एक वीडियो में ब्रॉड को कैरी को यह कहते सुना गया था कि आपको सिर्फ इसी बात के लिए याद रखा जाएगा. ब्रॉड ने केरी ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पर भी गुस्सा निकाला था.उन्‍होंने कमिंस से कहा था, ’मैंने क्रिकेट में इससे खराब चीज कभी नहीं देखी.’

ऑस्‍ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्‍स केरी (Alex Carey) ने टेस्‍ट के अंतिम दिन जिस अंदाज में बेयरस्‍टो के आउट किया, उसकी इंग्‍लैंड के कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes) सहित कई क्रिकेट दिग्‍गजों ने आलोचना की थी और इसे खेल भावना के खिलाफ बताया था. इस बीच, बेयरस्‍टो आउट मामले में ‘चुटकी’ लेते हुए ऑस्‍ट्रेलिया के विक्‍टोरिया राज्‍य की पुलिस ने ऐसा ट्वीट किया है, जो इंग्‍लैंड के फैंस के जख्‍मों पर नमक छिड़कने का काम कर सकता है.

ट्वीट में लिखा है, ‘हम हर किसी को यह याद दिलाने के लिए जॉनी बेयरस्‍टो का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जब तक आपको ग्रीन सिग्‍नल नहीं दिया जाए तब तक क्रीज से बाहर निकलना खतरनाक होता है.’ बेयरस्टो विवाद का केंद्र में रखते हुए विक्‍टोरिया पुलिस ने रोचक अंदाज में रोड सेफ्टी से संबंधित यह ट्वीट किया है.

We’d like to thank Jonny Bairstow for reminding everyone about the dangers of stepping over the crease before you’re given the green light.

Check out our road safety tips ➡ https://t.co/1fSI5XpMMe then tag a grumpy Englishman (we’ll go first @metpoliceuk) pic.twitter.com/tvyh511pLN

— Victoria Police (@VictoriaPolice) July 3, 2023