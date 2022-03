Women's World Cup 2022: वर्ल्ड कप में कोरोना की सेंधमारी, स्टार महिला क्रिकेटर की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव

नई दिल्ली. आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women World Cup) का आयोजन 4 मार्च से न्यूजीलैंड में होगा. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम को तगड़ा झटका लगा है. टीम की स्टार ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner Covid19 positive) कोरोना संक्रमित पाई गई है. महिला विश्व कप में कोरोना का यह पहला मामला है. कोविड की वजह से गार्डनर टूर्नामेंट के शुरुआती कुछ मुकाबले नहीं खेल पाएंगी. गार्डनर को क्राइस्टचर्च में 10 दिन के लिए आईसोलेशन में भेज दिया गया है.

एश्ले गार्डनर इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से बाहर हो गई हैं. अब वह कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही टीम से जुड़ पाएंगी. ऐसे में उनके तीसरे मुकाबले तक वापसी की उम्मीद है. ऑस्ट्रेलिया की टीम विश्व कप में अपना तीसरा लीग मैच मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी.

