ऑस्ट्रेलिया के अरमानों पर फिरा पानी, फिर भी हार ना मानी; दिल्ली के दंगल में मंगल करके ही रहेंगे!

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया को नागपुर में खेले गए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने 3 दिन में ही धूल चटा दी थी. पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए इस हार को पचा पाना बेहद मुश्किल है. टेस्ट की नंबर-1 टीम को जिस तरह भारत ने हराया, उससे ऑस्ट्रेलियाई टीम की नींद उड़ी है. दूसरा टेस्ट 17 फरवरी से दिल्ली में खेला जाना है. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम दिल्ली के दंगल में मंगल करने के लिए जी-तोड़ तैयारी कर रही है. इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर को ही चुना है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम बीते रविवार को ही नागपुर के सेंट्रल विकेट पर प्रैक्टिस करना चाहती थी. लेकिन ग्राउंड स्टाफ ने सेंट्रल के साथ ही प्रैक्टिस विकेट पर भी पानी डाल दिया था. इस वजह से कंगारू टीम के अभ्यास करने के अरमानों पर पानी फिर गया था. लेकिन, उसने भी हार नहीं मानी और दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले एक बार ही सही नागपुर के उसी विकेट पर अभ्यास किया, जिसपर उसे 3 दिन में ही चारों खाने चित होना पड़ा था. हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का प्रैक्टिस में बुरा हाल हो गया.

प्रैक्टिस में भी परेशान हुए ऑस्ट्रेलियाई बैटर

बाएं हाथ के स्पिनर एश्टन एगर और बॉलिंग कोच डेनिएल विटोरी ने डेविड वॉर्नर, मार्नस लैबुशेन, उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड को काफी परेशान किया. ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस प्रैक्टिस सेशन में स्टीव स्मिथ, नाथन लॉयन और टॉड मर्फी को आराम दिया था. लेकिन, कोच एंड्रयू मैक्डोनाल्ड ने पहले टेस्ट में नाकाम रहे वाले डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा के अलावा ट्रेविस हेड को प्रैक्टिस करने के लिए कहा था. इसके अलावा अपनी चोट से उबर रहे कैमरन ग्रीन ने भी इस वैकल्पिक अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया.

A centre-wicket session in Nagpur for the Aussies, ahead of a trip to Delhi #INDvAUS pic.twitter.com/3g0Mj2V10a

The Aussies batters pushed themselves through one last training session in Nagpur on Monday #INDvAUS pic.twitter.com/DfFUHBjgPp

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 14, 2023