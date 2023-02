Big Bash League Final: पर्थ स्कॉर्चर्स की 'फाइव स्टार' जीत, कप्तान को रन आउट कराने वाले ने पलटा खेल

नई दिल्ली. पर्थ स्कॉर्चर्स ने बिग बैश लीग का खिताब जीत लिया है. पर्थ ने फाइनल में ब्रिसबेन हीट को 4 गेंद रहते 5 विकेट से हरा दिया. पर्थ स्कॉर्चर्स 5वीं बार बिग बैश लीग की चैंपियन बनी है. यह उसका लगातार दूसरा खिताब है. पिछली बार भी पर्थ ने सिडनी सिक्सर्स को हराकर खिताब जीता था. मैच में ब्रिसबेन हीट ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए थे. पर्थ ने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. पर्थ की तरफ से कप्तान एश्टन टर्नर ने सबसे अधिक 32 गेंद में 53 रन बनाए.

पर्थ स्कॉर्चर्स की जीत के असली हीरो 19 साल के कूपर कॉनोली रहे. पर्थ को आखिरी तीन ओवर में जीत के लिए 38 रन चाहिए थे और कप्तान एश्टन टर्नर 16वें ओवर में ही रन आउट होकर पवेलियन लौट गए थे. क्रीज पर दो नए बैटर थे एक 19 साल के कूपर कॉनोली और दूसरे निक हॉब्सन. कॉनोली ने पिछले साल अंडर-19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी. उन्होंने 11 गेंद में 25 रन बनाए.

उनके अलावा हॉब्सन ने भी 7 गेंद में नाबाद 18 रन बनाए. हॉब्सन ने ही अपने कप्तान एश्टन टर्नर को रन आउट कराया था और उन्होंने ही टीम को जीत दिलाई.

Nick ‘The Hero’ Hobson.

Never paying for a beer in Perth again #BBL12 #BBLFinals pic.twitter.com/1PURp6pjSg

— KFC Big Bash League (@BBL) February 4, 2023