विराट कोहली के शतक से खुश हुआ श्रीलंकाई दिग्गज, कही दिल छू लेने वाली बात

नई दिल्ली. भारतीय टीम (Indian Cricket Team) के पूर्व कप्तान एवं मौजूदा समय में बल्लेबाजी के आधारस्तंभ कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) आखिरकार लंबे अंतराल के बाद बीते कल अफगान टीम के खिलाफ शतक लगाने में कामयाब रहे. भारतीय स्टार ने बीते कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जमकर बल्लेबाजी करते हुए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का 71वां शतक लगाया. कोहली के इस बेहतरीन शतकीय पारी को देख वहां उपस्थित सभी लोग अभिभूत हो गए.

भारतीय दिग्गज के 71वें इंटरनेशनल शतक पर लोग बधाई दे रहे हैं. इसी कड़ी में श्रीलंकाई क्रिकेटर दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne) ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार बल्लेबाज को बधाई दी है. श्रीलंकाई खिलाड़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘फॉर्म अस्थाई है लेकिन क्लास स्थाई है, अच्छी तरह से खेले विराट कोहली.’

Form is temporary but class is permanent, well played @imVkohli 👏🏼👏🏼#AsiaCupT20

— Dimuth Karunarathna (@IamDimuth) September 8, 2022