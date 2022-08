Asia Cup 2022: धोनी स्टाइल में मैच खत्म कर बोले हार्दिक, माही भाई से बहुत कुछ सीखा है

Asia Cup 2022: भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2022 में अपनी शुरुआत की है. पाकिस्तान के साथ इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद नवाज की गेंद पर मैच जिताऊ छक्का लगाकर टीम इंडिया को विजय दिलाई.

मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा, “मैंने एक फिनिशर के रूप में माही भाई से बहुत कुछ सीखा है.” पांड्या ने छक्का लगाने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद और खुशदिल शाह का विकेट भी झटका था.

हार्दिक ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. हार्दिक छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और 17 गेंदों में नाबाद 33 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और ‘मैन ऑफ द मैच’ भी रहें.

Hardik Pandya about @MSDhoni‘s influence on his role of a finisher. pic.twitter.com/qpRcaS4vM6

