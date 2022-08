Asia Cup: हार्दिक पंड्या की पोस्ट पर पाक गेंदबाज ने दिया दिल छू लेने वाला रिएक्शन

नई दिल्ली: एशिया कप 2022 (Asia Cup) के रविवार (28 अगस्त) को खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. जीत के हीरो रहे हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहे. हार्दिक को उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ दिया गया. मैच के बाद हार्दिक ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसपर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भी रिएक्शन दिया.

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का रिएक्शन दोनों ही देश के लोगों को काफी पसंद आ रहा है. हार्दिक पंड्या ने एशिया कप के पहले मैच में 17 गेंदों में 33 रनों की नाबाद पारी खेली. इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट भी झटके. जीत के बाद हार्दिक ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे वह 2018 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में चोटिल हो गए थे और अब एशिया कप 2022 में उसी देश के खिलाफ वह हीरो साबित हुए हैं.

मोहम्मद आमिर ने हार्दिक पांड्या के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा “अच्छा खेला भाई”. आमिर का यह दिल छू लेने वाला कमेंट सभी को बेहद पसंद आ रहा है.

The comeback is greater than the setback 🇮🇳 pic.twitter.com/KlnD4GZ4ZO

— hardik pandya (@hardikpandya7) August 29, 2022