Asia Cup 2022: एशिया कप की ट्रॉफी आई सामने, जानिए इसके बारे में सबकुछ, VIDEO

नई दिल्ली. एशिया कप (Asia Cup 2022) के मुकाबले जल्द शुरू हो रहे हैं. मेन राउंड के मुकाबले 27 अगस्त से यूएई में होने जा रहे हैं. इसमें कुल 6 टीमों को मौका दिया गया है. फाइनल 11 सितंबर को होना है. टूर्नामेंट 1984 से खेला जा रहा है. यह वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में खेला जाता है. इसकी ट्रॉफी का एक वीडियो सामने आया है. सभी टीमें इस ट्रॉफी को उठाना चाहेंगी. टीम इंडिया (Team India) टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है. उसने 7 बार खिताब जीता है. ऐसे में एक बार फिर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई वाली टीम इस पर कब्जा करना चाहेगी. भारत और पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को इसमें मौका दिया गया है. छठी टीम पर फैसला क्वालिफायर्स से होगा.

भारतीय टीम ने 13 बार एशिया कप में हिस्सा लिया है. 6 बार फाइनल जीता है, जबकि ओवरऑल 7 बार एशिया कप का टाइटल जीता है. इसमें वनडे फॉर्मेट का 6 जबकि टी20 फॉर्मेट का एक खिताब शामिल है. 1984 में पहले सीजन में लीग राउंड के आधार पर एशिया कप के चैंपियन का फैसला हुआ था. यानी फाइनल नहीं खेला गया था. भारतीय टीम तब दोनों मैच जीतकर टॉप पर रही थी. 2016 में एकमात्र बार टी20 फॉर्मेट में इसका आयोजन किया गया.

Views on views with this 🏆 around! 😍

Asia Cup 2022 Trophy Tour.@ACCMedia1 @EmiratesCricket @sharjahtourism#Sharjah #SharjahCricket #Cricket #AsiaCup #AsiaCup2022 #AsianCricketCouncil #TrophyTour pic.twitter.com/nB4re2lyyo

— Sharjah Cricket Stadium (@sharjahstadium) August 23, 2022