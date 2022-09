IND vs PAK: पाकिस्तान के लिए अकेले विराट कोहली ही काफी, एक पारी से ही हासिल कर लिया बड़ा मुकाम

नई दिल्ली. विराट कोहली इज बैक…जी हां, एशिया कप-2022 के लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक ठोककर पूर्व भारतीय कप्तान ने यह ऐलान कर दिया है कि वो पुराने रंग में लौट आए हैं. कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ उस समय अर्धशतकीय पारी खेली, जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. कोहली मैच में रोहित शर्मा के आउट होने के बाद खेलने आए थे. यह भारतीय पारी का छठा ओवर था और वो 20वें ओवर में आउट होकर पवेलियन लौटे. यानी उन्होंने करीब 14 ओवर बल्लेबाजी की और 44 गेंद में 60 रन ठोके.

वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ कोहली की बल्ला हमेशा ही गरजता है. एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में भी उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेल इसे सच साबित किया. कोहली के अर्धशतक की बदौलत ही भारत अच्छा स्कोर खड़ा कर पाया.

कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी 60 रन की पारी के दौरान 36 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने मोहम्मद हसनैन की 149 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर डीप मिडविकेट के ऊपर से छक्का मारा और एशिया कप में लगातार दूसरी फिफ्टी पूरी की. इससे पहले, उन्होंने हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ भी अर्धशतक ठोका था. इस पारी के साथ ही कोहली एशिया कप-2022 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने 3 मैच में 77 की औसत से 154 रन बनाए हैं.

इसके साथ ही कोहली टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक 50 प्लस स्कोर (32) करने वाले बल्लेबाज बन गए. उनके बाद टी20 में सबसे अधिक 50 प्लस स्कोर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (31) ने किया है.

