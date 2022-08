IND vs PAK: वसीम अकरम ने पाक टीम का कर दिया चयन, उतरेंगे ये 11 खिलाड़ी!

नई दिल्ली. एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) का आगाज हो चूका है. मेन मुकाबले 27 अगस्त से शुरू होंगे. हालांकि फैंस को जिस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है वह है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला मुकाबला. दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए 28 अगस्त को दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दोनों देशों की तरफ से बयानबाजी जारी है. क्रिकेट एक्सपर्ट दोनों टीमों के मजबूत एवं कमजोर पक्षों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं.

भारत-पाक मुकाबले को लेकर चल रहे चर्चा के बीच ग्रीन आर्मी के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) ने अपनी टीम के लिए प्लेइंग इलेवन का सुझाव रखा है. पाक दिग्गज ने स्टार स्पोर्ट्स के एक खास कार्यक्रम में रवि शास्त्री के साथ बातचीत करते हुए बताया है कि भारत के खिलाफ मुकाबले में पाक टीम को किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरना चाहिए.

