नई दिल्ली. एशिया कप के 16वें एडिशन को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है. एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी ने टूर्नामेंट को लेकर अहम जानकारी साझा की है. पाकिस्तान के साथ इस बार के एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका को दी गई है. टूर्नामेंट 31 अगस्त से शुरू होगा और फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा. बीसीसीआई ने पिछले साल एशिया कप के लिए पाकिस्तान में जाकर खेलने से मना कर दिया था उसके बाद से ही इसे लेकर विवाद चल रहा था.

एशिया कप 2023 के आयोजन को लेकर संकट के बादल छंट गए हैं. अगस्त-सितंबर के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने गुरुवार (15 जून) को एशिया कप 2023 के तमाम विवादों को सुलझाते हुए इसके आयोजन स्थल और तारीखों की जानकारी दी.

पाकिस्तान को एशिया क्रिकेट काउंसिल ने बड़ा झटका दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जोर देने की वजह से टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत तो खेला जाएगा लेकिन पाकिस्तान को मेजबानी महज 4 मुकाबलों की दी गई है. बाकी मैच की मेजबानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को दी गई है.

🚨 JUST IN: The hosts and dates of the 2023 Asia Cup have been finalised 📰

Details 👇

— ICC (@ICC) June 15, 2023