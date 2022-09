VIDEO: IND vs AFG मैच से पहले दुबई स्टेडियम के एंट्री गेट के पास लगी आग, मचा हड़कंप

नई दिल्ली. भारत और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप के सुपर-4 राउंड का अहम मुकाबला खेला जाना है. इस मैच से पहले ही दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के एंट्री गेट के पास इमारत में आग लग गई. इस आगे के कारण स्टेडियम के आस-पास धुएं का गुबार खड़ा हो गया. शुरुआत में इस तरह की जानकारी सामने आ रही थी कि यह आग स्टेडियम के अंदर लगी है. लेकिन, बाद में यह साफ हुआ कि आग स्टेडियम के पास ही एक इमारत में लगी है, जिसे दमकलकर्मियों ने कुछ वक्त में ही काबू पा लिया. इस आग की वजह से मैच में किसी तरह की बाधा नहीं आई और दोनों ही टीमें प्री-मैच रूटीन के लिए तय वक्त पर ही स्टेडियम में पहुंचीं.

भारत और अफगानिस्तान दोनों ही टीमें एशिया कप की फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं. दोनों टीमों के बीच सुपर-4 मुकाबले से यह तय होगा कि कौन सी टीम तीसरे और चौथे स्थान पर रहेगी. श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं. दोनों के बीच 11 सितंबर को खिताबी मुकाबला दुबई में खेला जाएगा.

Major #fire outside #Dubai stadium right now pic.twitter.com/ilv1mRB3Xz

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 8, 2022