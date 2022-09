PAK vs AFG: आसिफ अली के क्रिकेट खेलने पर लगे बैन, अफगानिस्तान के खिलाड़ी की आईसीसी से मांग

नई दिल्ली. एशिया कप-2022 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आखिरी ओवर में 1 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की. इस मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दो खिलाड़ियों के बीच विवाद के बाद नौबत हाथापाई तक की आ गई. पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली ने अफगानिस्तान के पेसर फरीद अहमद को मारने के लिए बल्ला उठा लिया. यह पूरा विवाद आसिफ के आउट होने के बाद हुआ. अब अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज अफताब आलम ने आईसीसी से आसिफ पर बैन लगाने की मांग की है. उन्होंने उन्होंने दूसरी बार ऐसा किया है. अफताब के अलावा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व सीईओ शफीक स्टेनकजाई ने भी पाकिस्तानी बल्लेबाज को एशिया कप के बाकी बचे मुकाबलों के लिए बैन करने की मांग की है.

शफीक स्टेनकजाई ने ट्वीट किया, ‘आसिफ अली का बर्ताव मूर्खतापूर्ण है. उन्हें तुरंत एशिया कप के बाकी बचे मैच के लिए बैन कर देना चाहिए.’ यही नहीं उन्होंने लिखा कि एक गेंदबाज का हक है कि वो जश्न मनाए. लेकिन आप किसी के साथ हाथापाई नहीं कर सकते, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. एक तरफ अफगानिस्तान के खिलाड़ी इस पूरे विवाद के लिए आसिफ अली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व पेसर शोएब अख्तर ने अफगानिस्तान की टीम को इसका कसूरवार ठहराया है. अख्तर ने कहा कि अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज ने आसिफ अली को उकसाया था और इसी वजह से यह पूरा विवाद हुआ.

This is stupidity at extreme level by Asif Ali and should be ban from the rest of the tournament, any bowler has the right to celebrate but being physical is not acceptable at all https://t.co/ebnqSaRRmD

— Shafiq Stanikzai (@ShafiqStanikzai) September 7, 2022