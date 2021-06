क्लब क्रिकेटर ने सिक्स लगाकर तोड़ दिया अपनी ही कार का शीशा, Video वायरल

नई दिल्ली. क्रिकेट में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब किसी बल्लेबाज ने छक्का लगाया हो और गेंद बाउंड्री पर या स्टैंड पर बैठे किसी व्यक्ति से टकराकर चली गई हो. ऐसा ही एक वाकया इंग्लैंड के यॉर्कशायर में खेले एक स्थानीय क्लब मैच में हुआ लेकिन खिलाड़ी ने सिक्स से अपनी ही कार का शीशा तोड़ दिया. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.



मुकाबले में इलिंगवर्थ सेंट मैरी क्रिकेट क्लब और सॉवरबी सेंट पीटर्स क्लब आमने-सामने थे. इलिंगवर्थ सेंट मैरी के खिलाड़ी आसिफ अली बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने फाइन लेग दिशा में एक शानदार शॉट लगाया. वह इस सिक्स का जश्न मना पाते कि उनकी खुशी निराशा में बदल गई, जब उन्होंने देखा कि गेंद से उनकी कार का पिछला शीशा ही चकनाचूर हो गया. गेंद बाउंड्री के पार गई और सीधे अली की कार पर जा गिरी.



इसे देखकर विपक्षी टीम, साथी खिलाड़ी और अंपायर तक अपनी हंसी नहीं रोक सके जबकि अली सिर पर हाथ रखकर पिच पर खड़े हो गए. थोड़ी सी देर बाद ही वह सदमे में अपने घुटनों पर बैठ गए. इस घटना का वीडियो क्लिप इलिंगवर्थ सेंट मैरी क्रिकेट क्लब ने शेयर किया. कार के टूटे शीशे की एक तस्वीर भी अपलोड की गई है.

