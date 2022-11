VIDEO: अंपायर को पता था स्मिथ हैं आउट, फिर क्यों नहीं उठाई उंगली, मैदान पर हुआ फुलऑन ड्रामा

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में हुए तीसरे वनडे के दौरान अंपायर की एक हरकत ने सबको चौंका दिया. यह दिलचस्प वाकया ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान हुआ. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के दौरान स्टीव स्मिथ एक शॉट खेलने के चक्कर में विकेट के पीछे कैच आउट हो गए थे. यह बात अंपायर को भी पता था. लेकिन, उन्होंने उंगली नहीं उठाई. इसके बाद इंग्लिश कप्तान जोस बटलर हरकत में आए और उन्होंने पहले रिव्यू के लिए इशारा किया और फिर विकेट के पीछे से ही चिल्लाकर कहा कि स्मिथ आउट हैं. इसके बाद जाकर अंपायर ने स्मिथ को आउट दिया. आखिर क्यों ऐसा हुआ, यह आपको बताते हैं.

ऑस्ट्रेलिया की पारी का 46वां ओवर ओली स्टोन फेंकने आए. उनके इस ओवर की तीसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी. इसपर स्मिथ ने लेग साइड की तरफ स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की. इस दौरान गेंद उनके ग्ल्वस को छूकर विकेटकीपर बटलर के दस्तानों में समा गई. बटलर कुछ देर खड़े रहे. फिर उन्होंने अंपायर की तरफ रिव्यू लेने का इशारा कर दिया. इस दौरान स्मिथ इस तरह खड़े रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं. लेकिन, अंपायर को यह पता था कि गेंद स्मिथ के ग्लव्स से छूकर विकेटकीपर के हाथों में गई है. लेकिन, अंपायर ने स्मिथ को आउट करार देने के लिए उंगली ही नहीं उठाई.

इसके बाद बटलर ने विकेट के पीछे से ही आउट की अपील की. तब जाकर अंपायर ने स्मिथ को आउट दिया. इस बीच, स्मिथ अंपायर ने फैसला देने में जो देरी की, उसे लेकर हैरान नजर आए. मैदान से ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटते हुए उन्होंने अंपायर को लेकर कुछ कहा, जो स्टम्प माइक में रिकॉर्ड हो गया.

What you waiting, what you waiting for?

‘Blocker’ Wilson wants to hear ‘howzat?’ before triggering Steve Smith! 😂☝️ #AUSvENG pic.twitter.com/jumvhOTiZy

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 22, 2022