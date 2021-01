IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जमकर बरसाए बाउंसर, दर्द में भी 'दीवार' बने रहे पुजारा

Pujara is getting checked by the doctor after this Cummins delivery got him in the back of the helmet #AUSvIND pic.twitter.com/37bSIFbDGZ — cricket.com.au (@cricketcomau) January 19, 2021

Ouch! Pujara rips his glove off after copping one flush on the glove! Live #AUSvIND: https://t.co/qvYTMSiZsl pic.twitter.com/xXLuC0jcEa— cricket.com.au (@cricketcomau) January 19, 2021

The ball after Pujara pulls away at the final second because of a butterfly, Hazlewood asks if his vision was still impaired. Caring stuff from the big quick pic.twitter.com/e48z1xd6dd — Nick Toovey (@OneTooves) January 19, 2021

Pujara hit on the body, fingers, helmet on Day 5, most of them are nasty ones - he is still batting out and fighting hard for India. — Johns. (@CricCrazyJohns) January 19, 2021

The entire Cricketing gear of Cheteshwar Pujara should be sponsored by Ambuja Cement. — Gabbbar (@GabbbarSingh) January 19, 2021

Ah Pujara! How the HELL is he still standing??? #AUSvIND — Melinda Farrell (@melindafarrell) January 19, 2021

Pujara must have had 8 fractures in his hand in this series itself, but the warrior battles on through pain, amidst the broken fingers, giving it all for the country.. Kanla thanni & #Respect for the legend. — Srini Mama (@SriniMaama16) January 19, 2021

Salute to Cheteshwar PujaraLong live this Chesistance pic.twitter.com/ln6054x1FA — The Falling Sweep ✒️ (@thefallingsweep) January 19, 2021

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) का चौथा और अंतिम मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है. मैच का आज (मंगलवार) पांचवां दिन है. शुभमन गिल (Shubman Gill) के अर्धशतक और क्रीज पर 'दीवार' बने चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने भारत की जीत की उम्मीद को जगा दिया है. मैच के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने के साथ-साथ उन्हें डराने की भी पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं. इसी कड़ी में पुजारा को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपने बाउंसरों का शिकार बनाया.गाबा में अंतिम टेस्ट के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने चेतेश्वर पुजारा को भरपूर आतंकित करने की कोशिश की. गेंदें उनकी पसलियों, कंधे, उंगलियों और हेल्मेट पर लगीं, लेकिन वह बिना खौफ के क्रीज पर डटे रहे. उन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर मजबूती का शानदार प्रदर्शन किया. भारत को मैच के पांचवें दिन जीत के लिए 324 रन बनाने थे ताकि वे 2-1 से सीरीज में जीत हासिल कर सकें. IND vs AUS: शुभमन गिल ने ब्रिस्बेन में जगाई जीत की उम्मीद, ऑस्ट्रेलिया दौरे की खोज कहे जा रहे उधर, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज भी जानते थे कि अगर उन्हें जीतना है तो चेतेश्वर पुजारा को पवेलियन भेजना होगा. लिहाजा पैट कमिंस और जोश हेजलवुड ने खासतौर पर पुजारा को टारगेट बनाया. पहले सेशन के अंत में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने शॉर्ट बॉल की तकनीक का इस्तेमाल किया. ताकि पुजारा को आउट किया जा सके. लेकिन पुजारा ने अपने शरीर पर सारे आक्रमण आसानी से झेले.शुमभन गिल ने शॉर्ट बॉल पर हमला करने की रणनीति बनाई. इस युवा बल्लेबाज ने अपनी आक्रामक शैली से ऑस्ट्रेलियाई हमले को नेस्तनाबूद कर दिया. हेजलवुड ने पुजारा को एक बाउंसर मारा. इससे पहले पुजारा ने उन्हें गेंद फेंकने से रोक दिया था, क्योंकि एक तितली उन्हें परेशान कर रही थी. इस पेसर ने अगली ही गेंद पर एक खतरनाक बाउंसर फेंका. दूसरे सेशन में भी तेज गेंदबाज लगातार शॉर्ट बाल फेंकते रहे. ट्विटर यूजर्स ने पुजारा की साहसिक बल्लेबाजी की जमकर प्रशंसा की.बता दें कि सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल अपने पहले टेस्ट शतक से चूक गए, लेकिन उनकी आकर्षक अर्धशतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पांचवें और आखिरी दिन मंगलवार को भारत की जीत की उम्मीद जग गई है. सुबह पहले सेशन में रोहित शर्मा 07 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद गिल ने 91 रन की शानदार पारी खेली. अजिंक्य रहाणे 24 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर आउट हुए.