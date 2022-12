नई दिल्‍ली. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका (Australia vs South Africa) के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (boxing day test) के दूसरे दिन स्‍टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन (Cameron Green) चोटिल हो गए और उन्‍हें अस्‍पताल ले जाना पड़ा. ग्रीन को आईपीएल के मिनी ऑक्‍शन में मुंबई इंडियंस ने जबरदस्‍त बिडिंग वार के बाद 17.5 करोड़ रुपये की मोटी रकम में खरीदा था. वह लीग के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं.

टेस्‍ट मैच के दूसरे दिन कैमरन ग्रीन बैटिंग करने उतरे. साउथ अफ्रीका की पारी का 85वां ओवर तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया फेंक रहे थे. इस ओवर में नॉर्किया ने 145 किमी/घंटा की रफ्तार वाली गेंद डाली जो ग्रीन के ग्लव्स पर लगी. दर्द से कराह रहे ऑलराउंडर के ग्लव्स उतारे गए तो उंगली से खून निकलता नजर आया. फौरन ही उन्‍हें रिटायर्ड हर्ट घोषित कर मैदान से अस्‍पताल ले जाया गया.

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक, अस्‍पताल में ग्रीन की चोट को स्‍कैन किया जाएगा. ऑलराउंडर की चोट को देखते हुए कहा जा रहा है कि वह शायद इस टेस्‍ट में दोबारा मैदान में न उतरें. इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्‍टार्क भी चोटिल हो गए थे. टेस्‍ट के पहले दिन कैच लेने की कोशिश में उनकी उंगली में चोट लग गई थी. इसके बाद स्टार्क गेंदबाजी नहीं कर पाए. 4 जनवरी से सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे टेस्‍ट में उनका खेलना संदिग्‍ध है.

Cameron Green is forced to retire hurt after this nasty blow on the glove #AUSvSA pic.twitter.com/Q7zY4zUkPW

— 7Cricket (@7Cricket) December 27, 2022