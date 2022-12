नई दिल्‍ली. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्‍ट मैचों की सीरीज की शुरुआत शनिवार से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में हुई. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. कंगारू गेंदबाजों ने टी ब्रेक से पहले ही साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को 152 रन पर पवेलियन भेज दिया. जवाब में साउथ अफ्रीका ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 145 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिरा दिए. ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और खाता खोले बगैर ही आउट हो गए. उन्‍हें साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने जबरदस्‍त कैच लेकर पवेलियन वापस भेजा.

मैच की पहली पारी में कम स्‍कोर पर आउट होने वाली साउथ अफ्रीकी टीम डेविड वॉनर्र के खिलाफ खास रणनीति लेकर मैदान में उतरी थी. पारी का पहला ओवर फेंकने आए कगिसो रबाडा ने वॉर्नर के लिए शॉर्ट लेग लगा रखा था. उन्‍होंने पहली ही गेंद छोटी और बॉडी लाइन पर फेंकी. इस गेंद को ऑस्ट्रेलियाई बैटर किसी तरह खेल भर सका. गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में लग कर शॉर्ट लेग पर खड़े खाया जोंडो के ऊपर से जा रही थी लेकिन, जोंडो ने गेंद को जाने नहीं दिया. वह सही समय पर उछले और शानदार कैच लपकर कर वॉर्नर की पारी शुरू होने से पहले ही खत्‍म कर दी.

Zondo pulls it in! 😱

Rabada removes Warner off the first ball of the innings! #PlayOfTheDay #AUSvSA | @nrmainsurance pic.twitter.com/7nwJkAqD0X

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 17, 2022