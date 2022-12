गाबा की पिच के समर्थन में उतरा इंग्लिश गेंदबाज…वसीम जाफर ने कुछ यूं रख दिया दुखती रग पर हाथ

नई दिल्‍ली: ऑस्‍ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गए गाबा टेस्‍ट को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. मैच महज दो दिन के अंदर खत्‍म हो गया. कंगारू टीम ने छह विकेट से यह मुकाबला जीता था. गाबा की पिच पर हरी घास छोड़े जाने को लेकर क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया की हर कोई आलोचना कर रहा है. इसी बीच इंग्‍लैंड के पूर्व फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेटर साइमन ह्यूज पिच के समर्थन में उतर आए. पूर्व भारतीय बल्‍लेबाज वसीम जाफर ने ह्यूज को आइना दिखाते हुए इंग्‍लैंड की टीम की दुखती रग पर हाथ रख दिया.

ब्रिसबेन के गाबा के मैदान की पिच की आलोचना साउथ अफ्रीका के कप्‍तान डीन एल्‍गर ने भी की थी. एक्‍सपर्ट का भी यह मानना है कि आईसीसी इस पिच को बेहद खराब रेटिंग देगा. इसी बीच साइमन ह्यूज ने हरी घास वाली पिच की तस्‍वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, “सभी बीसीसीआई के क्रिकेट फैन्‍स से मैं यह कहना चाहता हूं कि हां, गाबा की पिच बल्‍ले और गेंद के बीच अनुचित मुकाबला था. देखिए कि किस तरह के डेंट पिच पर हैं. यह मैच की शुरुआत में घास छोड़े जाने और इसके गीले होने की वजह से हैं लेकिन इसने केवल एक टीम का ही समर्थन नहीं किया है.”

साइमन ह्यूज यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि भले ही पिच जैसी भी हो लेकिन दोनों ही टीमों को बराबरी से इसका खामियाजा भुगताना पड़ा. करारा जवाब देते हुए वसीम जाफर ने ह्यूज को बीते साल भारत दौरे पर आई इंग्‍लैंड की टीम के अहमदाबाद टेस्‍ट की याद दिलाई.

उन्‍होंने स्‍माइली वाली इमोजी के साथ मजे लेते हुए इसपर लिखा, “साइमन, अहमदाबाद की पिच ने केवल एक टीम का समर्थन इसलिए किया था क्‍योंकि इंग्‍लैंड ने उस मैच में टर्निंग पिच पर चार तेज गेंदबाज खिलाए थे.”

