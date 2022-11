AUS vs WI: बुधवार से पर्थ में शुरू हुई दो मैचों की टेस्ट सीरीज टेस्‍ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्‍लेबाज रहे हावी चंद्रपॉल के बेटे को लारा ने पहनाई टेस्‍ट कैप

नई दिल्‍ली. ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज की शुरुआत बुधवार को पर्थ में हुई. इस मैच में वेस्टइंडीज के लिए 26 साल के सलामी बल्लेबाज तेजनारायण चंद्रपॉल (Tagenarine Chanderpaul) ने डेब्यू किया. तेजनारायण वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपाल (Shivnarine Chanderpaul) के बेटे हैं. 44 साल के बाद ऐसा हुआ है जब वेस्टइंडीज के किसी पूर्व टेस्ट क्रिकेटर के बेटे ने टेस्ट डेब्यू किया है. इससे पहले साल 1978 में सर एवर्टन वीक्स के बेटे डेविड मरे ने वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. मरे का चार दिन पहले ही निधन हुआ है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए विंडीज खिलाड़ी हाथ में काला आर्मबैंड पहनकर मैदान में उतरे हैं.

शिवनारायण चन्द्रपॉल के बेटे तेजनारायण को पूर्व महान दिग्गज ब्रायन लारा ने डेब्यू कैप दिया. इस मौके पर लारा ने तेजनारायण से कहा, “जब आपके पिता ने डेब्यू किया था तो मैं वहां था. आज आपके पिता गर्व महसूस कर रहे होंगे. मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं. मुझे भरोसा है कि आप अपने देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.” ब्रायन लारा और शिवनारायण चंद्रपॉल ने एक साथ काफी क्रिकेट खेलते हुए वेस्‍टइंडीज के लिए कई रिकॉर्ड बनाए थे. वेस्टइंडीज क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर इस खास पल को शेयर भी किया है.

A moment he’ll never forget! Tagenarine Chanderpaul receiving his Test cap from West Indies batting legend Brian Charles Lara @BrianLara #AUSvWI #MenInMaroon pic.twitter.com/DIpQsz6ycQ

— Windies Cricket (@windiescricket) November 30, 2022