नई दिल्‍ली: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के दौरान ऑस्‍ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने कमाल कर दिया. बोलैंड ने एक ही ओवर में मेहमान देश के तीन बल्‍लेबाजों को आउट कर दिया. उनका यह ओवर ट्रिप्‍पल विकेट मेडन रहा. जिसके दम पर विंडीज टीम के बल्‍लेबाजी क्रम की पूरी तरह से कमर टूट गई.

मुश्किल में वेस्‍टइंडीज

एडिलेड टेस्‍ट में तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक वेस्‍टइंडीज ने महज 38 रन पर ही चार विकेट गंवा दिए हैं. उनके सामने पहाड़ जैसा 498 रनों का लक्ष्‍य है. पहली पारी के आधार पर ही कंगारुओं ने 297 रनों की विशाल बढ़त बना ली थी. ऑस्‍ट्रेलिया द्वारा पहली पारी में बनाए गए 511/7 रन के जवाब में कैरेबियाई टीम 214 रन पर ऑलआउट हो गई थी. स्‍टीव स्मिथ की कप्‍तानी वाली टीम ने इसके बाजवूद उन्‍हें फॉलोऑन देने में दिलचस्‍पी नहीं दिखाई. दूसरी पारी को 199/6 पर घोषित कर वेस्‍टइंडीज को बल्‍लेबाजी के लिए बुला लिया गया.

W 0 W 0 0 W

