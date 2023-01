VIDEO: नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहे दोनों पाकिस्तानी बैटर, यूं गंवाया विकेट, नहीं रुकेगी हंसी

नई दिल्ली. पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. पहले वनडे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 40 ओवरों में सिर्फ 160 रन ही बना पाई. निदा डार पाकिस्तान की तरफ से 59 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं, लेकिन खराब तरह से रन आउट का शिकार हो गईं. हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस तरह से रन आउट होना कोई नई बात नहीं है. पुरुष टीम के खिलाड़ी कई बार इस तरह खराब तरीके से रन आउट हो चुके हैं. इस बार पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है.

दरअसल, मैच के दौरान निदा डार और कायनात इम्तियाज एक भयंकर रन आउट का शिकार हो गईं. दरअसल, दोनों एक ही क्रीज पर थी. निदा डार ने गेंद को ऑफसाइड पर मारा और रन लेने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन उनकी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ी साथी कायनात कुछ कदम बढ़ाने के बाद अपनी ही जगह पर खड़ी रही. कमेंटेटर्स का मानना ​​था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिक्स-अप में निदा डार का विकेट मिला था, लेकिन इसकी समीक्षा करने पर कायनात इम्तियाज को आउट घोषित कर दिया गया.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक मजेदार कैप्शन के साथ साझा किया. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कैप्शन दिया, ”ओह नो! पाकिस्तान के लिए बीच में एक मिक्स-अप दोनों बल्लेबाजों को नॉन-स्ट्राइकर छोर पर फंसे हुए हैं!”

