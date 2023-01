नई दिल्‍ली. क्रिकेट के मैदान में कई बार खिलाड़ी मौके पर सही फैसला नहीं कर पाते हैं. रन लेना है या नहीं…कैच के लिए जाना है या बाउंड्री बचानी है…वगैरह, वगैरह. पाकिस्‍तान के क्रिकेटर अक्‍सर ही गफलत का शिकार होते रहे हैं. कई बार खिलाड़ी कैच लेने के चक्‍कर में आपस में भिड़ चुके हैं. कुछ अहम मौकों पर आपसी समझ की कमी के कारण कैच भी छूटे हैं. अब ऐसा ही कुछ पाकिस्‍तान की महिला क्रिकेट टीम के साथ भी हुआ है.

पाकिस्‍तान टीम वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में है. शनिवार (21 जनवरी) को दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला हुआ. सिडनी में खेले गए इस मैच में पाकिस्‍तान की विकेटकीपर मुनीबा अली ब्रेन फेड मोमेंट का शिकार हो गईं. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की पारी के आखिरी ओवर में जेस जोनासन ने फातिमा सना की गेंद पर शॉट खेला. बैट का बॉल से सही तरह से कनेक्‍शन नहीं हुआ और गेंद लुढ़ककर मुनीबा के पास पहुंच गई.

विकेटकीपर के पास जोनासन को आउट करने का काफी वक्‍त था, लेकिन वह गफलत का शिकार हो गईं. पाकिस्‍तान की खिलाड़ी जहां मुनीबा की हरकत पर हैरान थीं वहीं, जोनासन काफी खुश नजर आईं. मुनीबा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कामरान अकमल को बताया रोल मॉडल

यह वीडियो सामने आने के बाद क्रिकेट फैंस लगातार इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम भी पुरुषों की टीम के नक्शेकदम पर चल रही है. एक अन्य यूजर ने पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर कामरान अकमल को याद किया और उन्हें मुनीबा का रोल मॉडल बता दिया.

What has happened here 😂 #AUSvPAK pic.twitter.com/dN5B5h8xfz

— 7Cricket (@7Cricket) January 21, 2023