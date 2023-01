नई दिल्‍ली: साल 2022 समाप्‍त हो चुका है. हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं. नए साल में पहला टेस्‍ट मैच न्‍यूजीलैंड और पाकिस्‍तान (Pakistan vs New Zealand) के बीच कराची के मैदान पर खेला जा रहा है. इस साल वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेला जाना है. अबतक के समीकरणों को देखते हुए इस बात की संभावना प्रबल है कि भारत और ऑस्‍ट्रेलिया की टीमें ही टेस्‍ट क्रिकेट का चैंपियन बनने के लिए जून के महीने में आमने-सामने होंगे. हालांकि इन सबके बीच बीते साल इस फॉर्मेट में जीत और हार के अनुपात को लेकर नई जानकारी सामने आई है.

एशियाई देशों का बुरा हाल

साल 2022 में हार जीत के बीच अनुपात की बात की जाए तो इस मामले में एशियाई देशों की स्थित ज्‍यादा अच्‍छी नहीं है. पाकिस्‍तान ने नौ में से केवल एक ही टेस्‍ट मैच जीता और वो इस फेहरिस्‍त में आठवें स्‍थान पर रहे. श्रीलंका आठ में से तीन और बांग्‍लादेश 10 में से एक ही टेस्‍ट मैच अपने नाम कर पाया. भारत इस फेहरिस्‍त में चौथे स्‍थान पर है. केवल एशियाई देशों की बात की जाए तो रोहित शर्मा की टीम सबसे ऊपर है.

A year to forget for Asian teams in Test cricket. pic.twitter.com/eXkzW016v9

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 2, 2023