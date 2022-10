T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया बाकी टीमों से दो कदम आगे, पेनल्टी से बचने के लिए मैच में उतारेगा 'एक्स्ट्रा फील्डर'

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप का आगाज ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है. इस टूर्नामेंट में स्लो ओवर रेट का किसी भी टीम को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है. इसके पीछे की वजह आईसीसी का स्लो ओवर रेट को लेकर एक नियम है, जिसे इसी साल जनवरी में लागू किया गया है. इस नियम के तहत तय वक्त पर पारी खत्म न होने पर बॉलिंग कर रही टीम को बाकी बचे ओवर में एक अधिक फील्डर को 30 गज के दाय़रे के भीतर रखना होगा. ऐसा एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पहले मैच में हुआ था. दोनों टीमों पर स्लो ओवर रेट के कारण कार्रवाई हुई थी. लेकिन, पाकिस्तान को यह महंगा पड़ गया था. क्योंकि आखिर के ओवर में उसे एक फील्डर अतिरिक्त अंदर लगाना पड़ा और इसी का फायदा उठाकर भारत ने यह मुकाबला जीता था.

अब टी20 वर्ल्ड कप में स्लो ओवर रेट के कारण पेनल्टी न झेलनी पड़े. मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने बाकी टीमों से दो कदम आगे रहते हुए इसका तरीका निकाल लिया है. ऑस्ट्रेलियाई टीम प्लेइंग-ंXI से बाहर रहने वाले खिलाड़ियों का इस्तेमाल बॉल ब्यॉय की तरह कर रही है और इन्हें बाउंड्री रोप के पास तैनात कर रही है. यह खिलाड़ी या एक्स्ट्रा फील्डर बाउंड्री लगने के बाद गेंद को फौरन मैदान के अंदर फेंक देते हैं. इससे समय की बचत होती है. खासतौर पर पावरप्ले के दौरान.

