AUS vs ENG 1st Test Live Score Updates: ऑस्ट्रेलिया की सधी हुई शुरुआत, वॉर्नर-लाबुशेन क्रीज पर जमे

Australia vs England 1st Test at Gabba Brisbane Live Cricket Score and Updates : इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज 2021-22 का पहला टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है. पहले दिन पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के रूप में अपनी पहली पारी में ही पांच विकेट लिये जिससे इंग्लैंड 147 रन पर सिमट गया. इंग्लैंड की पारी समाप्त होने के बाद बारिश आ गयी. खराब मौसम और आउटफील्ड गीली होने के कारण तीसरे सत्र का खेल नहीं हो पाया. कमिंस ने आखिरी तीन विकेट निकालकर कुल 38 रन देकर पांच विकेट लिये. उनके साथी तेज गेंदबाजों मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने दो-दो जबकि ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने एक विकेट लिया. इंग्लैंड के चार बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे जिसमें जोस बटलर ने 39 और ओली पोप ने 35 रन का योगदान दिया.

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज की पहली गेंद पर सलामी बल्लेबाज रॉरी बर्न्स का विकेट गंवा दिया. स्टार्क की स्विंग लेती यार्कर पर बर्न्स आते ही पवेलियन लौटे. यह 1936 के बाद पहला अवसर था जबकि ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में पहली गेंद पर विकेट गिरा. संयोग से 1936 का मैच भी गाबा में ही खेला गया था.

इसके बाद हेजलवुड ने डेविड मलान (छह) और रूट (शून्य) को आउट करके इंग्लैंड का स्कोर छठे ओवर में तीन विकेट पर 11 रन कर दिया. सलामी बल्लेबाज हसीब हमीद ने एक छोर संभालकर लंच तक इंग्लैंड का स्कोर चार विकेट पर 59 रन तक पहुंचाया लेकिन वह 25 रन बनाकर दूसरे सत्र के शुरू में कमिंस की बाहर जाती गेंद पर दूसरी स्लिप में स्टीव स्मिथ को कैच दे बैठे. पोप और बटलर ने छठे विकेट के लिये 52 रन की साझेदारी करके कुछ देर के लिये विकेट गिरने का क्रम रोका.

स्टार्क ने बटलर को विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराकर यह साझेदारी तोड़ी जबकि पोप भी इसके तुरंत बाद ग्रीन की गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री पर कैच दे बैठे. ग्रीन का यह पहला टेस्ट विकेट था. कमिंस ने इसके बाद ओली रॉबिन्सन (शून्य), मार्क वुड (आठ) और क्रिस वोक्स (21) को आउट करके इंग्लैंड की पारी का अंत किया.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच किस तारीख से खेला जाएगा?ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच 8 दिसंबर 2021 से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच किस समय शुरू होगा?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 5.30 बजे से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच ब्रिसबेन के द गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के पहले टेस्‍ट मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण भारत में सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के पहले टेस्‍ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के पहले टेस्‍ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो करिए.