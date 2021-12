AUS vs ENG 1st Test Live Score Updates: चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त वापसी, मलान-रूट शतक से चूके

Australia vs England 1st Test at Gabba Brisbane Live Cricket Score and Updates : इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज 2021-22 (Ashes Series) का पहला टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है. जो रूट की रिकॉर्ड पारी और डेविड मलान के साथ उनकी तीसरे विकेट के लिये 159 रन की अटूट साझेदारी से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 220 रन बनाकर वापसी की उम्मीद जगायी. इससे पहले ट्रेविस हेड ने 148 गेंदों पर 152 रन की पारी खेली जिससे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 425 रन बनाकर 278 रन की बढ़त हासिल की. इस तरह से पहली पारी में 147 रन बनाने वाला इंग्लैंड अब भी ऑस्ट्रेलिया से 58 रन पीछे है.

शानदार फॉर्म में चल रहे रूट ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. वह अभी 158 गेंदों पर 86 रन बनाकर खेल रहे हैं जिसमें 10 चौके शामिल हैं. मलान ने 177 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाये हैं और उन्होंने भी 10 चौके लगाये हैं. रूट ने इंग्लैंड की तरफ से एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का नया रिकार्ड बनाया. वह 2021 में अभी तक 1541 रन बना चुके हैं और उन्होंने माइकल वान के 2002 में बनाये गये 1481 रन के रिकार्ड को पीछे छोड़ा. विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ के नाम पर है जिन्होंने 2006 में 11 मैचों में 1788 रन बनाये थे.

मलान को कुछ अवसरों पर नाथन लायन ने परेशान किया लेकिन इस ऑफ स्पिनर को अब भी अपने 400वें टेस्ट विकेट का इंतजार है. ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन छह गेंदबाजों का उपयोग किया लेकिन कोई भी खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया. इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज रॉरी बर्न्स (13) और हसीब हमीद (27) लंच के बाद जल्दी पवेलियन लौट गये. रूट ने दूसरे सत्र में जब क्रीज पर कदम रखा तब स्कोर दो विकेट पर 61 रन था. पहली पारी में पहली गेंद पर आउट होने वाले बर्न्स को मिशेल स्टार्क के पहले ओवर में पगबाधा आउट दिया गया था, लेकिन डीआरएस के सहारे वह क्रीज पर टिके रहे.

लंच के बाद वह पहले ओवर में आउट हो गये. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने उन्हें विकेट के पीछे कैच कराया. विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने इसके बाद स्टार्क की गेंद पर हमीद का लेग साइड में खूबसूरत कैच लिया. इससे पहले हेड ने तीसरे दिन अपनी पारी 112 रन से आगे बढ़ायी. तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सात विकेट पर 343 रन था. हेड ने मैच के तीसरे दिन पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ 82 रन जोड़े. उन्हें लंच से कुछ देर पहले मार्क वुड ने बोल्ड किया.

ऑस्ट्रेलिया गुरुवार को डेविड वॉर्नर (94) सहित तीन विकेट जल्दी जल्दी गंवाने से बड़ी बढ़त हासिल करने की स्थिति में नहीं दिख रहा था लेकिन हेड ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ अच्छी साझेदारियां निभायी. हेड ने मैच के दूसरे दिन कमिंस (12) के साथ 70 रन की भागीदारी की थी. उन्होंने स्टार्क (35) के साथ आठवें विकेट के लिये 85 महत्वपूर्ण रन जोड़े और फिर नाथन लायन (15) के साथ नौवें विकेट के लिये 29 रन की साझेदारी की. इंग्लैंड की तरफ से ओली रोबिनसन ने 58 रन देकर तीन, वुड ने 85 रन देकर तीन और क्रिस वोक्स ने 76 रन देकर दो विकेट लिये.