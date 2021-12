AUS vs ENG 2nd Test Live Score Updates: ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरू, वॉर्नर-हैरिस क्रीज पर उतरे

Australia vs England 2nd Day Night Test at Adelaide Oval Live Cricket Score and Updates: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. इस डे-नाइट टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया (AUS vs ENG Live Score) को दोहरा झटका लगा है. जोश हेजलवुड के बाद टीम के कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं. स्टीव स्मिथ (Steve Smith) टीम की कप्तानी संभालेंगे. पहले टेस्ट मैच में 154 रनों की पारी खेलने वाले ट्रेविस हेड (Travis Head) को टीम का उप कप्तान बनाया गया है.

स्टीव स्मिथ 2018 में केप टाउन टेस्ट के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करेंगे. क्वींसलैंड के तेज गेंदबाज माइकल नेसर एडिलेड टेस्ट में डेब्यू करने जा रहे हैं. इस खिलाड़ी ने पिछले हफ्ते इंग्लैंड लायंस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए के लिए सात विकेट लिए थे. जोश हेजलवुड पहले ही साइड स्ट्रेन के कारण इस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं है. उनकी जगह झाय रिचर्डसन खेल रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम: डेविड वॉर्नर, मार्कस हैरिस, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, नाथन लायन और झाय रिचर्डसन.

इंग्लैंड की टीम: जो रूट (कप्तान), जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), हसीब हमीद, डेविड मलान, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्‍ट मैच किस तारीख से खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्‍ट मैच 16 दिसंबर 2021 से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्‍ट मैच किस समय शुरू होगा?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्‍ट मैच कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्‍ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के दूसरे टेस्‍ट मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण भारत में सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के दूसरे टेस्‍ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के दूसरे टेस्‍ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो करिए.