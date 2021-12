AUS vs ENG 2nd Test Live Score Updates: ए़डिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने कसा इंग्लैंड पर शिकंजा

Australia vs England 2nd Day Night Test at Adelaide Oval Live Cricket Score and Updates: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. अनुभवी पेसर मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) और नाथन लियोन (Nathan Lyon) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज टेस्ट मैच (AUS vs ENG 2nd Test) के तीसरे दिन शनिवार को इंग्लैंड की पहली पारी को 236 रन पर समेट कर बड़ी बढ़त हासिल कर ली. पहली पारी को 9 विकेट पर 473 रन पर घोषित करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने इंग्लैंड को फॉलोऑन नहीं देने का फैसला किया. दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने दूसरी पारी में एक विकेट पर 45 रन बना लिए जिससे उसकी कुल बढ़त 282 रन की हो गई और अभी 9 विकेट बचे हैं.

शानदार लय में चल रहे ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) 13 के निजी स्कोर पर रन आउट हुए तो वही लय की तलाश में लगे मार्कस हैरिस 59 गेंद में 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जहां उनका साथ ‘नाइट वॉचमैन’ माइकल नासेर (2*) दे रहे हैं. इससे पहले इंग्लैंड की टीम दिन के पहले सत्र के बाद 2 विकेट पर 140 रन के साथ बेहतर स्थिति में थी लेकिन मिचेल स्टार्क के 37 रन पर चार विकेट और ऑफ स्पिनर नाथन लियोन के 58 रन पर तीन विकेट से उसने 86 रन के अंदर आखिरी आठ विकेट गंवा दिए.

ऑस्ट्रेलिया का यह 9वां डे-नाइट टेस्ट मैच है और उसने इससे पहले अपने सभी 8 मैच जीते हैं जिसका सबसे ज्यादा श्रेय स्टार्क को जाता है. स्टार्क गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले टेस्ट में 50 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने. इसमें स्टार्क के दबदबे के इसी बात से समझा जा सकता है कि उनके बाद दूसरे स्थान पर काबिज जोश हेजलवुड के नाम 32 विकेट है. युवा हरफनमौला कैमरुन ग्रीन (24 रन पर दो विकेट) ने भी गेंदबाजी में प्रभावित किया और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (62) का विकेट चटकाकर डेविड मलान (80) के साथ तीसरे विकेट के लिए 138 रन की उनकी साझेदारी को तोड़ा.

इंग्लैंड ने इस दौरान 19 रन के अंदर 4 विकेट गंवा दिए. कप्तान जो रूट के पैवेलियन जाने के बाद स्टार्क ने मलान को कप्तान स्मिथ के हाथों कैच कराया तो वही लियोन ने ओली पोप (5) को पैवेलियन भेजा. स्टार्क ने विकेटकीपर जोस बटलर को खाता खोले बगैर वार्नर के हाथें कैच कराया. लियोन ने इसके बाद क्रिस वोक्स (24) और ग्रीन ने बेन स्टोक्स (34) को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बढ़त सुनिश्चित कर दी. ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है और अब इस मैच में भी उसका पलड़ा भारी है.