AUS vs ENG 2nd Test Live Score Updates: ऑस्ट्रेलिया दूसरे एशेज टेस्ट में जीत के करीब

Australia vs England 2nd Day Night Test at Adelaide Oval Live Cricket Score and Update: एडिलेड से इस दूसरे एशेज टेस्ट का आखिरी दिन. ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ छह विकेट की जरूरत है. वहीं, इंग्लैंड के पास जीतने के लिए या खेल को बचाने के लिए तीन सत्रों में बल्लेबाजी करने के लिए असंभव 386 रनों की जरूरत है.