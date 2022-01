Australia vs England 4th Test at Sydney Live Cricket Score and Updates: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. मैच के पहले दिन बारिश की वजह से खेल को बार-बार रोकना पड़ा. पहले दिन का खेल खत्म होने से पहले भी बारिश शुरू हो गई थी , जिसकी वजह से स्टंप्‍स का ऐलान करना पड़ा. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे.

डेविड वॉर्नर (30), मार्कस हैरिस (38) और मार्नस लाबुशेन (28) रन बनाकर आउट हुए. दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 46.5 ओवर में 3 विकेट 126 रन है. क्रीज पर उस्मान ख्वाजा 4 और स्टीव स्मिथ 6 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे. वॉर्नर के जल्दी आउट होने के बाद हैरिस और लाबुशेन ने सावधानी से खेलने की कोशिश की. हालांकि, जेम्स एंडरसन ने मार्कस हैरिस को जल्दी की पवेलियन की राह दिखा दी.

कहां होगा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा एशेज टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में होगा.

कब शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा एशेज टेस्ट मैच?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच चौथा एशेज टेस्ट 5 जनवरी को भारतीय समयानुसार सुबह 05:00 बजे शुरू होगा.

आप भारत में टीवी पर ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा एशेज टेस्ट मैच कहां देख सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच चौथा एशेज टेस्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा.

आप भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के चौथे एशेज टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण कहां कर सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड भारत में सोनी लिव पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग XI: मार्कस हैरिस, डेविड वॉर्नर, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लायन, स्कॉट बोलैंड.

इंग्लैंड प्लेइंग XI: हसीब हमीद, जैक क्राउले, डेविड मलान, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर, मार्क वुड, जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन.