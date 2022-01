AUS vs ENG 4th Test Live Score Updates, Day 3: बारिश के कारण खेल शुरू होने में देरी

AUS vs ENG 4th Test Live Score Updates:बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल शुरू होने में देरी हो रही है. इंग्‍लैंड की टीम 13 रन से आगे अपनी पारी को बढ़ाने का इंतजार कर रही है.

Australia vs England 4th Test at Sydney Live Cricket Score and Updates: बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल शुरू होने में देरी हो रही है. इंग्‍लैंड की टीम 13 रन से आगे अपनी पारी को बढ़ाने का इंतजार कर रही है. इससे पहले उस्‍मान ख्‍वाजा के शानदार शतक और स्‍टीव स्मिथ के अर्धशतक की बदौलत ऑस्‍ट्रेलिया ने इंग्‍लैंड के खिलाफ चौथे एशेज टेस्‍ट के दूसरे दिन 416/8 रन पर अपनी पहली पारी घोषित की. दूसरे दिन का खेल समाप्‍त होने तक इंग्‍लैंड ने बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं. हसीब हमीद और जैक क्राउली 2-2 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं. हालांकि पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी बारिश ने बाधा डाली. दूसरे दिन के पहले सीजन में बारिश के कारण कई बार खेल को रोकना पड़ा था.

ऑस्‍ट्रेलिया ने 126 रन पर 3 विकेट से आगे खेलते हुए दूसरे दिन का आगाज किया. ख्‍वाजा ने 4 और स्मिथ ने 6 रन से आगे अपनी पारी बढ़ाई और दोनों ने एक अच्‍छी साझेदारी करके ऑस्‍ट्रेलिया को बेहतरीन स्थिति में पहुंचाया. स्‍टुअर्ट ब्रॉड ने 101 रन पर 5 विकेट लिए. ख्‍वाजा ने 260 गेंदों पर 137 रन बनाए, जिसमें उन्‍होंने 13 चौके लगाए. वहीं स्मिथ ने 141 गेंदों में 67 रन बनाए. इन दोनों के अलावा मार्कस हैरिस ने सबसे ज्‍यादा 38 रन बनाए.

कहां होगा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा एशेज टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में होगा.

कब शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा एशेज टेस्ट मैच?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच चौथा एशेज टेस्ट 5 जनवरी को भारतीय समयानुसार सुबह 05:00 बजे शुरू होगा.

आप भारत में टीवी पर ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा एशेज टेस्ट मैच कहां देख सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच चौथा एशेज टेस्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा.

आप भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के चौथे एशेज टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण कहां कर सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड भारत में सोनी लिव पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग XI: मार्कस हैरिस, डेविड वॉर्नर, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लायन, स्कॉट बोलैंड.

इंग्लैंड प्लेइंग XI: हसीब हमीद, जैक क्राउले, डेविड मलान, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर, मार्क वुड, जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन.