AUS vs ENG 5th Test Live Score Updates: आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड सम्मान बचाने उतरेगा, ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी

AUS vs ENG 5th Test Live Score Updates: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट मैच होबार्ट में खेला जा रहा है. यह मुकाबला गुलाबी गेंद से खेला जाएगा.

AUS vs ENG 5th Test Live Score Updates: पांचवें एशेज टेस्ट (Ashes Series) के लिए मार्कस हैरिस (Marcus Harris) को ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह नहीं मिली है. उनकी जगह उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) अब डेविड वॉर्नर के साथ पारी का आगाज करेंगे.

Australia vs England 5th Day Night Test at Hobart Live Cricket Score and Updates: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच होबार्ट में खेला जा रहा है. एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के पास 3-0 से अजेय बढ़त है. ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन, एडिलेड और मेलबर्न में पहले तीन टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है जबकि सिडनी में चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा. इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें एशेज टेस्ट (Ashes Live Score) के लिए मार्कस हैरिस (Marcus Harris) को ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह नहीं मिली है. उनकी जगह उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) अब डेविड वॉर्नर के साथ पारी का आगाज करेंगे. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने मार्कस हैरिस के बाहर होने की पुष्टि की है. उन्होंने यह भी कहा कि तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड (Scott Boland) फिटनेस टेस्ट में खरे उतरने पर ही खेल सकेंगे. बोलैंड की पसली में सिडनी टेस्ट के दौरान चोट लगी थी. उनके नहीं खेलने पर झाय रिचर्डसन या माइकल नेसेर को टीम में रखा जा सकता है.

वहींं, इंग्लैंड की टीम (AUS vs ENG Dream 11) एशेज सीरीज का आखिरी मुकाबला जीतकर चौथी हार से बचना चाहेगी. इस मुकाबले में जेम्स एंडरसन की जगह क्रिस वोक्स को मौका दिया जा सकता है. वहीं चोटि विकेटकीपर जोस बटलर की जगह सैम बिलिंग्स का खेलना तय है. खराब फॉर्म से जूझ रहे हसीब हमीद की जगह रॉरी बर्न्स को मौका दिया जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग XI: डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, नाथन लायन.

इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग XI: रोरी बर्न्स, जैक क्रॉउले, डेविड मलान, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, ओली पोप, सैम बिलिंग्स (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, ओली रॉबिन्सन, मार्क वुड, स्टुअर्ट ब्रॉड.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां टेस्‍ट मैच किस तारीख से खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां टेस्‍ट मैच 14 जनवरी 2022 से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां टेस्‍ट मैच किस समय शुरू होगा?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां टेस्‍ट मैच कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां टेस्‍ट मैच होबार्ट में खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के 5वें टेस्‍ट मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण भारत में सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के 5वें टेस्‍ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के 5वें टेस्‍ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो करिए.