टी20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड ने की 15 सदस्यीय वनडे टीम की घोषणा, इन खिलाड़ियों को मौका

नई दिल्ली. इंग्लैंड क्रिकेट टीम को आईसीसी टी20 विश्व कप के ठीक बाद मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलना है. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को तीन मैचों की इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की. जेसन रॉय और जेम्स वेंस की वापसी हुई है जबकि एलेक्स हेल्स को इस टीम में जगह नहीं दिया गया. 17 नवंबर को एडिलेड में सीरीज का पहला मैच खेला जाना है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 विश्व कप के बाद वनडे सीरीज में जोस बटलर की कप्तानी में टीम वनडे सीरीज खेलेगी. बेन स्टोक्स ने हाल ही में वनडे से संन्यास की घोषणा की थी. टीम उनके बिना ही खेलने उतरेगी. टी20 विश्व कप में खेल रहे कई खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है.



इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे की आगामी सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है. 2018 में अपना आखिरी वनडे मैच खेलने वाले गेंदबाज ओली स्टोन को टीम में जगह मिली है. पाकिस्तान के खिलाफ इसी साल जुलाई में खेले वाले जेम्स वेंस की भी वापसी हो रही है. बल्लेबाज सैम बिलिंग्स ने भी टीम में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है.

इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज कार्यक्रम

17 नवंबर पहला वनडे, एडिलेड

19 नवंबर दूसरा वनडे, सिडनी

22 नवंबर तीसरा वनडे, मेलबर्न

We have named a 15-strong squad for the three-match ODI series against Australia starting in November

More here: https://t.co/1S4IJSv1Py pic.twitter.com/9RHsBI9C3Q

— England Cricket (@englandcricket) October 25, 2022