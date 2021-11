नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (New Zealand vs Australia) के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल (T20 World Cup final 2021) खेला जाएगा. दोनों ही टीमें अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश करेंगी. हालांकि फाइनल से पहले न्‍यूजीलैंड टीम को विकेटकीपर बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे (Devon Conway) के रूप में बड़ा झटका, जो चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं. सेमीफाइनल में हीरो रहे कॉनवे की जगह टिम सीफर्ट को जगह दी गई है.

कॉनवे भले ही फाइनल नहीं खेलेंगे, मगर वह अपनी टीम को मेडन टी20 वर्ल्‍ड कप ट्रॉफी दिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं. फाइनल से बाहर होने के बाद अब कॉनवे कीवी टीम और खासकर टिम सीफर्ट के लिए मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं.

Keepers working together at Friday night training in Dubai. #T20WorldCup pic.twitter.com/y1fme4MQTD

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 12, 2021