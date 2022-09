ऑस्ट्रेलिया की चार बार की विश्व कप विजेता खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया की महिला दिग्गज बल्लेबाज रेचल हेंस (Rachael Haynes) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है. हेंस ऑस्ट्रेलिया की सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहीं. उन्होंने तीनों प्रारूपों में टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए सभी को काफी प्रभावित किया. हेंस हालांकि महिला बिग बैश लीग के आगामी सत्र में हिस्सा लेंगी, लेकिन अन्य घरेलू टूर्नामेंटों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी.

हेंस ने 2009 में वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था. डेब्यू के तीन दिन बाद ही हेंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने पहला टेस्ट मैच खेला और सिर्फ 2 रन से शतक बनाने से चूक गई थी. रेचल ने 2013 और 2022 में ऑस्ट्रेलिया के लिए दो आईसीसी महिला विश्व कप खिताब जीते साथ ही 2018 और 2020 में दो टी20 विश्व कप भी जीते. आईसीसी ने रेचल हेंस के संन्यास के बाद ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘ऑस्ट्रेलिया की चार बार की विश्व कप चैंपियन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है’.

Australia’s four-time World Cup winner has announced her retirement from international cricket.

Details ⬇️https://t.co/5vULk3JDd7

— ICC (@ICC) September 14, 2022