नई दिल्‍ली. ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्‍मान ख्‍वाजा (Usman Khawaja) ने पिछले साल 11 टेस्ट मैच में 1080 रन बनाए. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के सालाना अवॉर्ड्स में उस्मान ख्वाजा ने शेन वॉर्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया. पैट कमिंस को उम्‍मीद होगी कि उस्‍मान ख्‍वाजा भारत के खिलाफ 9 फरवरी से शुरू हो रही टेस्‍ट सीरीज में अपनी फार्म को जारी रखें. पाकिस्‍तान मूल के खिलाड़ी उस्‍मान ख्‍वाजा को अपने बैट के साथ एक और चीज पर भरोसा है, जिसे वह ‘रिंग ऑफ पावर’ कहते हैं. इसके बारे में खुद उस्‍मान ने ही खुलासा किया है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उस्‍मान ख्‍वाजा ने अपनी रिंग की दिलचस्‍प कहानी बताई है, जिसे वह हमेशा पहनते हैं. अंगूठी के बारे में पूछे जाने पर उस्‍मान ख्‍वाजा कहते हैं, “रिंग ऑफ पावर…हां वो बहुत अच्छी और खूबसूरत है. जो खिलाड़ी एनआरएल में 300 गेम खेलते हैं उन्हें रिंग दी जाती है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता. इस वजह से मैंने ऑनलाइन एक रिंग देखी जो मुझे काफी पसंद आई.” उस्‍मान ख्‍वाजा ने कहा कि मैंने अपने साथी खिलाड़ी से पूछा कि क्रिकेट में रिंग क्‍यों नहीं होती तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्‍हारे लिए उसे बनवाऊंगा. हमने रिंग के डिजाइन पर बात की. जब उसने रिंग बनवाई तो वह वाकई बहुत बेहतरीन थी.

The story behind Usman Khawaja’s new bling 😎💍 pic.twitter.com/0JgdJS2DrR

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 6, 2023