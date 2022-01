The Ashes: उस्मान ख्वाजा ने दोनों पारियों में ठोका शतक, रोहित शर्मा के बाद ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी

नई दिल्ली. दो साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने कमाल कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने इंग्लैंड के खिलाफ ( Australia vs England) चौथे टेस्ट की दोनों पारियों में शतक ठोक दिया है. उनके इस प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया मैच में अजेय स्थिति में पहुंच गया है. उस्मान ख्वाजा ने पहली पारी में 137 रन की बेहतरीन पारी खेली. इसके बाद दूसरी पारी में सैकड़ा जमा डाला. वे दूसरी पारी में 101 रन बनाकर नाबाद रहे. उस्मान ख्वाजा भारत के रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बाद टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जमाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं. रोहित ने 2019 में ऐसा ही कमाल का प्रदर्शन किया था. टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक (Hundred in each innings of a match) से जुड़े 10 रिकॉर्ड:

उस्मान ख्वाजा दुनिया के 70वें बल्लेबाज हैं, जिसने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है. ऑस्ट्रेलिया के वॉरेन बार्ड्स्ले ने 1909 में पहली बार यह कमाल किया था. वॉरेन बार्ड्स्ले ने इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल (लंदन) टेस्ट में दोनों पारियों में शतक जमाया था. विजय हजारे दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय थे. उन्होंने 1956 में यह कारनामा किया था. भारत के लिए अब तक 5 बल्लेबाज दोनों पारियों में शतक लगा चुके हैं. सुनील गावस्कर के नाम 3 बार दोनों पारियों में शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड है. गावस्कर के अलावा रिकी पोंटिंग और डेविड वार्नर भी 3-3 ऐसा कर चुके हैं. राहुल द्रविड़ ने टेस्ट करियर में 2 बार दोनों पारियों में शतक लगाए. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक-एक बार यह कारनामा किया है. कुल मिलाकर यह 87वां मौका है जब किसी बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है.

