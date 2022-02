VIDEO: 'आज वो सपना मेरा पूरा हुआ... राहुल सर ने बोला- डेब्यू है, गेम इंज्वॉय करना'

नई दिल्ली. तेज गेंदबाज आवेश खान (Avesh Khan) ने वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 मैच के जरिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा. कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डंस स्टेडियम में रविवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने मेहमान विंडीज को 17 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से उसका सफाया कर दिया. आवेश को डेब्यू कैप अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने सौंपी. आवेश ने कहा कि कप्तान रोहित ने उनका सपोर्ट किया, और टीम इंडिया के होड कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें इस मैच को इंज्वॉय करने को कहा. बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वेंकटेश अय्यर मध्यप्रदेश के इस पेसर का इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे हैं.

बीसीसीआई (BCCI) ने अपने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सोमवार को जो वीडियो शेयर किया उसमें आवेश खान कहते हैं, ‘ सभी खिलाड़ियों का सपना इंडिया के लिए खेलना होता है. आज मेरा वो सपना पूरा हुआ. रोहित भाई ने मुझे अच्छा बैक किया, राहुल सर ने कहा कि डेब्यू है, इसको इंज्वॉय करना, आज के दिन का लुत्फ उठाना. और वही चीज मैंने किया.’ आवेश को डेब्यू मैच में कोई विकेट नहीं मिला. उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 42 रन खर्च किए.

