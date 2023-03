VIDEO: अक्षर पटेल ने 50वां विकेट बनाया यादगार, फेंकी चमत्कारी गेंद, चारों खाने चित हुआ ऑस्ट्रेलिआई बैटर

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत पर हावी नजर आई है. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. जिसके जवाब में भारत ने मेहमानों को 91 रन की लीड दी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाती नजर आई. वहीं, टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल (Axar Patel) ने टेस्ट करियर में 50 विकेट पूरे कर लिए हैं.

अक्षर पटेल इस सीरीज में अपनी गेंदबाजी से भले ही कुछ खास नहीं कर सके. लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है. इसी के साथ उनकी टीम में जगह पक्की नजर आ रही है. अहमदाबाद टेस्ट के आखिरी दिन उन्होंने टेस्ट करियर का 50वां विकेट यादगार बना दिया. अक्षर ने 90 पर बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड की गिल्लियां बिखेर दीं. जिसके बाद बल्लेबाज हैरान नजर आए. उनकी चमत्कारी गेंद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

