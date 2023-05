Ayush Badoni Half Century: बदोनी और बारिश... लखनऊ के सुपरजायंट्स की ऐसे बची लाज, केएल राहुल आए याद

नई दिल्ली. आयुष बदोनी (Ayush Badoni) और बारिश ने लखनऊ सुपरजायंट्स की लाज बचा ली. आईपीएल के 45वें मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स और चेन्नई सुपरकिंग्स (LSG v CSK) की टीमें आमने सामने थीं. लखनऊ सुपरजायंट्स की पारी में आखिरी ओवर के दौरान बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा और इसके बाद भी रूक-रूक कर बारिश होती रही जिससे मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और इसे रद्द घोषित कर दिया गया. इस मैच से दोनों टीमों को एक एक अंक मिले.

दूसरी पारी में पांच ओवर का मैच शुरू होने का कटऑफ समय शाम 7:00 बजकर 28 मिनट था लेकिन बारिश और मैदान गीला होने के कारण इसके आधा पहले ही अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया. इससे पहले बारिश के कारण टॉस आधे की देरी से हुआ था जबकि पारी की शुरुआत में 15 मिनट का विलंब हुआ था. बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच पर हालांकि आयुष बदोनी ने 59 रन की नाबाद पारी खेल कर लखनऊ की लाज बचाई. उनकी पारी से टीम ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 7 विकेट पर 125 रन बनाए.

The cut-off time for #LSGvCSK is 07.28 PM IST.#TATAIPL https://t.co/UbU8Z3T7wn

— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2023