कभी सिफारिशी क्रिकेटर...तो कभी वजन के लिए सुनने पड़े ताने, अब बांग्लादेश में शतक जड़ पाकिस्तान टीम के लिए ठोका दावा

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड से 3 वनडे की सीरीज खेल रही है और कराची में हुए पहले वनडे में उसने मेहमान टीम पर जीत भी दर्ज कर ली. यहां पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड का दम निकाला. वहीं, बांग्लादेश में उसके एक बैटर ने बल्ले से कोहराम मचा दिया. इस बैटर ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच में तूफानी शतक ठोक दिया. यह टी20 फॉर्मेट में इस बैटर का पहला शतक है. इस बैटर का नाम आजम खान है, जो पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर मोईन खान के बेटे हैं. आजम फिलहाल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं. लेकिन यह शतक ठोक उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान टीम के लिए दावा ठोक दिया है.

आजम खान बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुलना टाइगर्स की तरफ से खेल रहे हैं. सोमवार को लीग में इस टीम की टक्कर चटोग्राम चैलेंजर्स से थी. आजम ने चैलेंजर्स के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका तूफानी शतक भी टीम के काम नहीं आया और खुलना टाइगर्स यह मैच हार गए. हालांकि, आजम की पावर हिटिंग ने पाकिस्तान में जरूर खलबली पैदा कर दी होगी. आजम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शतक ठोकने वाले दूसरे पाकिस्तानी बैटर हैं. उनसे पहले अहमद शहजाद ने बीपीएल में सेंचुरी ठोकी थी. वहीं, जिस मैच में आजम खान ने पहली सेंचुरी ठोकी. उसी में पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी उस्मान खान ने भी पहला टी20 शतक जड़ा.

आजम खान ने जड़ा पहला टी20 शतक

आजम ने इस मैच में 58 गेंद पर 109 रन की नाबाद पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने 9 चौके और 8 छक्के उड़ाए. उनकी ये पारी तब आई, जब आजम की टीम संकट में थी. खुलना टाइगर्स ने अपने दो विकेट 12 रन पर ही खो दिए थे. इसके बाद तमीम इकबाल और आजम ने टीम को संभाला. तमीम 40 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन आजम टिके रहे और टीम को मजबूत स्कोर दिया.

💫 Hundred up in style 💫

Azam Khan scored his first T20 century for Khulna Tigers #BPL2023 pic.twitter.com/DRxfJr1mZA

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) January 9, 2023