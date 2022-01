बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने रखी विदेशी कोच की डिमांड, PCB चीफ का अलग है प्लान

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 2021 अच्छा रहा है. बाबर आजम की अगुवाई में टीम टी20 विश्व कप का सेमीफाइनल खेली. टीम ने लगातार 5 मैच जीतकर आखिरी 4 की जंग में जगह बनाई थी. वहीं, टेस्ट में भी टीम ने दमदार प्रदर्शन किया. अब टीम की नजर नंवर-1 बनने पर है. इसके लिए टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पहली पसंद विदेशी कोच है. इन दोनों खिलाड़ियों और टीम के मौजूदा कोच सकलैन मुश्ताक ने बोर्ड के सामने इसकी डिमांड रखी है. खुद पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने एक वीडियो में इसकी पुष्टि की है. हालांकि, उन्होंने टीम को नंबर-1 बनाने के लिए अलग प्लान तैयार किया है.

रमीज राजा (Ramiz Raja) ने क्रिकेट पाकिस्तान के हवाले से कहा, मैंने बाबर, सकलैन और रिजवान से कोच को लेकर बात की थी. यह तीनों टीम के ड्रेसिंग रूम में विदेशी कोच चाहते हैं. लेकिन इस मामले में मेरा नजरिया थोड़ा अलग है. मेरा मानना है कि विदेशी दौरों पर टीम के साथ लोकल कोच जरूर जाना चाहिए. आपको विदेशी कोच की जरूरत सिर्फ ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक रखने के लिए होती है.

विदेशी टूर पर पाकिस्तानी कोच अहम: रमीज राजा

पीसीबी चेयरमैन ने पाकिस्तान टीम (Pakistan Cricket team) के हालिया प्रदर्शन को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान हमारा लक्ष्य था कि जरूरत से ज्यादा तकनीकी कोच को टीम के साथ ना जोड़ा जाए. राजा ने कहा कि हम यह देखना चाहते थे कि खिलाड़ी अपने दम पर कैसे मुश्किल परिस्थितियों से लड़ सकते हैं. जब तक बिना किसी सहारे के आप मुश्किल हालात से नहीं निपट सकते हैं, तब तक आपको महानता का अंदाज नहीं लग सकता है.

