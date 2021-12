BAN vs PAK 2nd Test : बाबर आजम ने अंतरराष्ट्रीय करियर में पहली बार की गेंदबाजी, आप भी देखिए Video

नई दिल्ली. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जारी सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच (BAN vs PAK 2nd Test) ड्रॉ होने की तरफ है. ढाका में खेले जा रहे इस मुकाबले में पाकिस्तान ने चौथे दिन अपनी पहली पारी 4 विकेट पर 300 रन बनाने के बाद घोषित की. दिन का खेल समाप्त होने तक मेहमान टीम ने बांग्लादेश के 7 विकेट भी झटक लिए. इस दौरान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने एक नई जिम्मेदारी संभाली और गेंदबाजी करते नजर आए. यह पहला मौका था जब बाबर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेंदबाजी की.

इस टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक मेजबान टीम ने 26 ओवर में 7 विकेट खोकर 76 रन बनाए हैं. स्टंप्स के समय तैजुल इस्लाम और शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) क्रीज पर थे. तैजुल ने अभी खाता नहीं खोला है जबकि शाकिब 23 रन बनाकर खेल रहे थे. पाकिस्तान के शीर्ष बल्लेबाजों में शुमार बाबर आजम (Babar Azam) ने मंगलवार को मैच के चौथे दिन गेंदबाजी की.

बाबर ने हालांकि केवल 1 ही ओवर फेंका. उन्होंने मात्र 1 रन दिया. वह ऑफ स्पिन फेंकते नजर आए. उनकी गेंदबाजी करते हुए वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर फैंस ने शेयर भी किए. साजिद खान ने इस मैच में 6 विकेट झटके और बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया. हालांकि मैच में अब एक ही दिन का खेल बाकी है. बारिश और खराब मौसम के कारण शुरुआती 3 दिन में काफी कम खेल हो पाया.

