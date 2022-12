VIDEO: बाबर आजम ने शादाब खान को बताया था बुड्ढा, स्पिनर ने इस तरह दिया रिप्लाई

नई दिल्ली: क्रिकेट मैचों में जब अक्सर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात आती है तो कोई न कोई खिलाड़ी एक दूसरे की चुटकी ले रहा होता है. ऐसा ही कुछ पिछले साल हुआ था जब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने ऑलराउंडर शादाब खान (Shadab Khan) को खराब फील्डिंग के कारण बुड्ढा करार दिया था. अब एक इवेंट के दौरान शादाब खान ने इसका जवाब बाबर आजम के सामने दे दिया.

पिछले साल टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ वार्मअप मैच खेलते हुए शादाब खान से एक मिसफील्ड हो गई थी. जिसके बाद बाबर आजम ने उन्हें बुड्ढा कह दिया था. बता दें शादाब खान मात्र 24 साल के हैं और वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उपकप्तान भी हैं.

एक इवेंट के दौरान एंकर ने बाबर आजम की बुड्ढा वाली बात को याद करते हुए शादाब खान से यह सवाल पूछा. शादाब ने इसके बाद जवाब देते हुए कहा,” अभी मैंने मैच खेले हैं तो उसको याद आ गया था दोबारा. अभी तो हम सेम ही हो गए हैं. दोनों एक जैसे ही चल रहे हैं”.

Shadab about his and Babar’s fielding LMFAOO 😭 pic.twitter.com/KnTMXRZCzX

— 🙂 (@emxcricc) December 7, 2022