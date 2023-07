नई दिल. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच जारी टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 16 जुलाई से गाले में खेला जा रहा है. बारिश तक खेल के रोके जाने के बाद मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट के नुकसान पर 226 रन बनाए हैं. ग्रीन टीम के लिए मैच के दौरान शाहीन शाह अफरीदी सबसे खतरनाक नजर आए. उन्होंने 56 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए हैं. उनके अलावा नसीम शाह और अबरार अहमद को क्रमशः एक-एक सफलता मिली है.

मैच के दौरान युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह ने जिस तरह से दिनेश चांडीमल को आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया उसे देख एक पल के लिए हर कोई शॉक्ड रहा गया. पाकिस्तान के लिए 16वां ओवर नसीम शाह डाल रहे थे. वहीं उनके सामने दिनेश चांडीमल बल्लेबाजी के लिए तैयार थे. ओवर की दूसरी गेंद शाह ने गुड लेंथ पर पटकते हुए बाहर की ओर निकाली. यहां चांडीमल उनके जाल में फंस गए और कवर में बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाबर आजम के हाथों स्लिप में लपके गए.

