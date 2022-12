PAK vs ENG: हार से जुड़े सवाल पर बाबर आजम भड़के, बोले- तो फिर क्या टेस्ट खेलना छोड़ दें

नई दिल्ली. रावलपिंडी के बाद मुल्तान टेस्ट में भी पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों हार मिली. 1959 के बाद ऐसा पहली बार हुआ, जब पाकिस्तान को अपने घर में लगातार 3 टेस्ट गंवाने पड़े. मुल्तान टेस्ट में एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 355 रन के टारगेट का पीछा कर लेगा. लेकिन, इंग्लैंड ने दमदार वापसी करते हुए 26 रन से मैच जीत लिया. अब जब टीम को घर में लगातार दो टेस्ट गंवाने पड़े थे, तो कप्तान का नाराज होना लाजमी था. लेकिन, उन्होंने नाराजगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवाल को लेकर जताई.

मुल्तान टेस्ट के बाद बाबर आजम से एक पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछा कि वो भड़क गए और उन्होंने उल्टा पत्रकार से पूछ लिया कि क्या अब टेस्ट क्रिकेट खेलने ही छोड़ दें? पत्रकार ने बाबर से पूछा, ‘ये फैंस की तरफ से सवाल है. वो कह रहे थे कि बाबर और रिजवान को अब टी20 पर भी पूरा ध्यान लगाना चाहिए. क्योंकि यह दोनों जब आउट हो जाते हैं तो पूरी पाकिस्तान की बल्लेबाज बिखर जाती है. पत्रकार का इतना बोलना भर था कि बाबर ने तपाक से पत्रकार को बीच में रोकते हुए कहा कि क्या टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ दें.

For GOD SAKE @TheRealPCB!!! Stop all this non sense. You’re responsible for doing this to your players. You’re torturing your own players mentally by allowing such so called journalists to the press conferences. pic.twitter.com/GlhoNvP4nh

— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) December 12, 2022