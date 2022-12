VIDEO: 'जब WC सेमीफाइनल हारे थे, तो बहुत रोया था...' हॉस्पिटल में नन्हे फैन से मिलने पहुंचे बाबर को सुननी पड़ी शिकायत

नई दिल्ली. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बीते कुछ वक्त से पाकिस्तान के लोगों को जीत पर खुश होने का मौका भले नहीं दे पा रहे हों. लेकिन, वो लोगों का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे. बाबर ने नए साल से पहले ही ऐसा नेक काम किया है, जिसे जानकर हर कोई उन्हें सलाम ही करेगा. दरअसल, पाकिस्तान-न्यूजीलैंड के बीच 2 जनवरी से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले बाबर पाकिस्तान टीम के एक खास फैन से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गए. अब बात अगर अस्पताल की हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि यह फैन बीमार होगा, तभी बाबर को उससे मिलने वहां जाना पड़ा. तो यह बात सही है.

बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक नन्हे फैन से मिलने अस्पताल पहुंचे थे. यह फैन है कौन, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता चला. लेकिन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बच्चे से बाबर की मुलाकात का जो वीडियो शेयर किया है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि यह बच्चा बाबर के साथ-साथ पाकिस्तान टीम का बड़ा फैन है और क्रिकेट को करीब से फॉलो करता है. बाबर भी इस फैन से मिलकर थोड़े भावुक नजर आए. बातों ही बातों में इस बच्चे ने पिछले टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों पाकिस्तान को मिली हार का जिक्र भी छेड़ दिया.

Our captain @babarazam258 met the number one fan of the Pakistan cricket team. pic.twitter.com/IgIoNqyzfS

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 31, 2022