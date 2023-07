नई दिल्ली. बाबर आजम की अगुआई वाली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका दौरे पर है और उसने यहां टेस्ट सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया. पहले टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेट से हराने के बाद पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट पारी और 222 रन के अंतर से जीतकर इतिहास रचा. इस टेस्ट के खत्म होने के बाद जब बाबर ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे तो स्टेडियम में बैठे फैंस उनका नाम पुकारने लगे. इसमें कुछ बच्चे भी थे. बाबर उन्हें देखकर रूक गए. इसी दौरान एक बच्चे ने उनसे जर्सी मांग ली. बाबर ने भी उसका दिल नहीं तोड़ा और फौरन जर्सी उतारकर गिफ्ट कर दी. लेकिन जर्सी उतारने के बाद अंदर उन्होंने जो पहना था, उसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस सी छिड़ गई.

बाबर आजम ने जैसे ही अपनी जर्सी उतारी, तो नीचे उन्होंने एक वेस्ट या बनियान पहनी हुई थी, जो काफी हद तक स्पोर्ट्स ब्रा जैसी थी. बस, फिर क्या इसे लेकर ट्विटर पर बहस शुरू हो गई. फैंस भी इस सोच में पड़ गए कि बाबर ने ये क्या औऱ क्यों ये खास वेस्ट पहन रखी है. फुटबॉल में तो इस तरह की वेस्ट का चलन आम है लेकिन कम ही क्रिकेटर ऐसी वेस्ट पहनते हैं. वैसे, इस वेस्ट के फायदे गजब के हैं. इसमें खिलाड़ियों की पूरी कुंडली रहती है.

Babar is wearing a GPS tracker which monitors heart rate calorie burn etc. https://t.co/uIYmO96ZYR

Is that a sports bra he is wearing

— Kashyapa (@maverickenator) July 27, 2023