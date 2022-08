IND vs PAK, Asia Cup: बाबर आजम ने पाक टीम में भरा जोश, तेज गेंदबाजों से मांगी खास सौगात; देखें वीडियो

नई दिल्ली. जिस मुकाबले का लाखों क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार था, अब खत्म होने जा रहा है. भारत और पाकिस्तान की टीमें (IND vs PAK) आज यानी 28 अगस्त 2022 (रविवार) को एशिया कप में आमने-सामने होंगी. यह दोनों ही टीमों का इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों ही देश जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे. इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है. शाहीन अफरीदी घुटने की चोट के कारण एशिया कप का हिस्सा नहीं हैं. वह भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे. ऐसे में इस बार भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है. पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी इस बात को जानते हैं. इसलिए बार-बार कह रहे हैं हमें शाहीन की कमी खलेगी. यही कारण है कि उन्होंने भारत को हराने के लिए अपने खिलाड़ियों को जीत का मंत्र दिया. इससे जुड़ा एक वीडियो पीसीबी ने शेयर किया है.

बाबर आजम ने इस वीडियो में खिलाड़ियों को पिछले साल टी20 विश्व कप में भारत पर मिली जीत याद दिलाई और उन्होंने शाहीन अफरीदी के लिए खास सौगात मांगी. आखिर क्या है वो सौगात और बाबर ने कैसे खिलाड़ियों में जोश फूंका? आइए आपको बताते हैं.

बाबर ने खिलाड़ियों में भरा जीत का जोश

बाबर ने खिलाड़ियों से कहा, ‘आप भारत के खिलाफ पिछला मुकाबला याद करें. हम जिस बॉडी लेंग्वेज और जोश से विश्व कप में खेले थे. उसे याद करो. आप जैसे ही उस मैच के बारे में सोचेंगे, आपकी तैयारी खुद-ब-खुद उस दिशा में होने लगेगी. आपका खुद पर यकीन बढ़ जाएगा. आप नेट्स पर जिस सोच के साथ प्रैक्टिस करेंगे, वही मैदान पर दिखेगा. इसलिए बार-बार भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप के मुकाबले को याद करके पुख्ता तैयारी करें.’

